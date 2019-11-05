2019/11/05 | 16:57
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: الشعب العراقي ينتفض... فهل تتحقق المطالب؟) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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