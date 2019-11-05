العراق يطلب دعما أممياً في أربعة جوانب

2019/11/05 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

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