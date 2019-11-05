أحمد صبحى منصور - النّص : من مخطوطة ( تاريخ البقاعي ) مع تعليق

2019/11/05 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور ورقات 8 , 9, 54 , 56 من المخطوطةمن ف 4 ، من ج 1 ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )يقول البقاعى فى تاريخه :( .......وفى يوم الاثنين رابع عشر الشهر( سنة 874) ألبس السلطان القاضي كاتب السر خلعة ، بسبب أنه بني له صهريجاً وسبيلاً وكُتّابا تحت الربع ، وجاء في غاية الحسن ، فهنأته بذلك وقلت : " نحن باقون على طلب الخلوة للتعريف لما استند إليه " فقال : " نعم " .ففارقته ، وبدأ مول......

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