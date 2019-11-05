2019/11/05 | 17:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور ورقات 8 , 9, 54 , 56 من المخطوطةمن ف 4 ، من ج 1 ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )يقول البقاعى فى تاريخه :( .......
وفى يوم الاثنين رابع عشر الشهر( سنة 874) ألبس السلطان القاضي كاتب السر خلعة ، بسبب أنه بني له صهريجاً وسبيلاً وكُتّابا تحت الربع ، وجاء في غاية الحسن ، فهنأته بذلك وقلت : " نحن باقون على طلب الخلوة للتعريف لما استند إليه " فقال : " نعم " .
ففارقته ، وبدأ مول......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - النّص : من مخطوطة ( تاريخ البقاعي ) مع تعليق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفى يوم الاثنين رابع عشر الشهر( سنة 874) ألبس السلطان القاضي كاتب السر خلعة ، بسبب أنه بني له صهريجاً وسبيلاً وكُتّابا تحت الربع ، وجاء في غاية الحسن ، فهنأته بذلك وقلت : " نحن باقون على طلب الخلوة للتعريف لما استند إليه " فقال : " نعم " .
ففارقته ، وبدأ مول......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - النّص : من مخطوطة ( تاريخ البقاعي ) مع تعليق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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