غسان صابور - مرض وشيخوخة الحرية...

2019/11/05 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور مـــرض وشـــيـــخـــوخـــة الـــحـــريـــة... "الحرية..إذا لا نلمسها ونمارسها تمرض وتضعف وتختفي" Philippe Pascot فيليب باسكو..كاتب وإعلامي أناركي Free Lence فرنسي..يكتب وينتقد السياسة الفرنسية من وقت لآخر على محطة راديو ٍSUD Radio الحرة..دون لف أو دوران..غرامات محاكماته تكلفه غالبا..كل ما يربحه من كتبه حتى آخر سانتيم...أسمعه مرتين أو ثلاثة كل أسبوع..حتى عندما يتكلم..أتابع جملته قب......

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