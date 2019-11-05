اردوغان: سنبقي قواتنا في العراق وسوريا لحين “تحريرهما”

2019/11/05 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عزم بلاده الإبقاء على قواتها العسكرية في العراق وسوريا.

وأكد اردوغان في تصريح، أن القوات التركية ستبقى في أراضي البلدين، لحين تحريرهما من التنظيمات التي تشكل خطرا على تركيا، على حد تعبيره، مبينا ان وحدات حماية الشعب الكردية السورية، لم تغادر “تل رفعت” ومنبج وشرقي “رأس العين” في سوريا، على الرغم من الاتفاقات المبرمة مع الولايات المتحدة وروسيا بهذا الشأن.

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