دراسة: العالم مقبل على كارثة طبيعة

2019/11/05 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يبدو أن العالم مقبل على كارثة طبيعية حتى لو تم حل مشكلة الغازات الدفيئة، التي تتسبب في ارتفاع حرارة الأرض، وذوبان الثلوج، والتغير المناخي.

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