الجيش العراقي يرفض «طلباً» خشيةً من إراقة دماء.. ما هو؟

2019/11/05 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق وصفت صحيفة “نيويورك تايمز”، ولأول مرة #التظاهرات في #العراق بأنها «ضد الاحتلال الإيراني»، معتبرةً أن قطع خدمات #الإنترنت «مؤشر» على خروج التظاهرات عن السيطرة.وكشفت الصحيفة، في […]

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