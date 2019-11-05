الشرطة يواجه نواذيبو الموريتاني في كأس محمد السادس

2019/11/05 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

يخوض فريق الشرطة في الساعة الثامنة من مساء اليوم الاربعاء لقاء مهما مع اف سي نواذيبو من موريتانيا يجري في ملعب العاصمة ذي العشب الصناعي ، ضمن ذهاب الدور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للاندية العربية الابطال بكرة القدم .



ويعي مدرب القيثارة الصربي الكسندر اليتش اهمية حسم مواجهة اليوم قبل لقاء الاياب الذي سيقام في ملعب كربلاء في السادس والعشرين من الشهر الحالي ، بالرغم من ان الفريق يفتقد لخدمات 5 لاعبين من التشكيل الاساس .

وقال مدير الاخضر هاشم رضا في تصريحات اعلامية : «الفريق سيفتقد خدمات 5 لاعبين أمام نواذيبو وهم وليد سالم وأمجد وليد وكرار جاسم بسبب الإصابة وضرغام إسماعيل الممنوع من اللعب على ملاعب العشب الصناعي بالإضافة إلى مازن فياض الذي لم يدرج اسمه حتى الآن في قائمة الفريق».

وأضاف: «الشرطة أكمل استعداداته خلال المباراتين الوديتين اللتين خاضهما في بغداد بعد توقف منافسات الدوري التي أثرت بشكل واضح في التحضيرات ما أجبر المدرب أليتيش على خوض اللقاءات الودية للحفاظ على جاهزية الفريق».

وكان بطل الدوري العراقي للموسم الماضي قد تأهل الى الدور الـ 16 بعد خسارة امام الكويت الكويتي ( 1/ 3 ) ذهابا ، وفوز ( 2 / 0 ) ايابا ، بينما تاهل الفريق الموريتاني الى هذا الدور بعد تعادله ذهابا مع الجيش السوري ( 1 / 1 ) ، وفوزه ايابا ( 1 / 0 ) .



واسفرت نتائج البطولة عن تاهل الاتحاد السعودي الى الدور ربع النهائي بعد فوزه ذهابا وايابا على الوصل الاماراتي ( 2 / 0 ، 2 / 1 ) ، وتغلب الشباب السعودي على شباب الاردن ذهابا ( 1 / 0 ) ، وتعادل الرجاء البيضاوي مع الوداد البيضاوي المغربيين ( 1 / 1 ) ، واولمبيك اسفي المغربي مع الترجي التونسي ( 1 / 1 ) ، والاتحاد السكندري المصري مع المحرق البحريني ( 2 / 0 ) والاسماعيلي على الجزيرة الاماراتي ( 2 / 0 ) .

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