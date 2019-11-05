مسرور بارزاني: مشاكل العراق ليست في الدستور بل في عدم تنفيذه

2019/11/05 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء ان مشاكل العراق ليست من بنود الدستور بل من عدم تنفيذه.

وجاء ذلك، خلال استقبال مسرور بارزاني وفداً من مركز الرافدين للحوار الذي ضم شخصيات ونخباً أكاديمية وثقافية عراقية.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم الثلاثاء ٥ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٩، وفداً من مركز الرافدين للحوار الذي ضم شخصيات ونخباً أكاديمية وثقافية عراقية.

وجرى في مستهل الاجتماع بحث آخر التطورات الراهنة على الساحة العراقية، وتم التأكيد على أن تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يصب في مصلحة العراقيين جميعاً.

كما تم تبادل الآراء والأفكار إزاء مطالب المتظاهرين العراقيين، وبهذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أن المشاكل لا تكمن في الدستور وإنما في تجاهله وعدم تطبيقه، مشدداً على ضرورة احترام الحقوق الدستورية لشعب كوردستان عند إجراء أي تعديلات دستورية.

ودعا رئيس الحكومة، وفد مركز الرافدين للحوار وباقي النخب العراقية إلى الاضطلاع بدورهم المهم في توضيح المطالب العادلة لشعب كوردستان بما يحقق مزيداً من التقارب والمصلحة العامة.





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