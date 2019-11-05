إزالة بيت أمين مجلس الوزراء بالجرافات

2019/11/05 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال شهود عيان ان جرافات بدأت بأزالة منزل أمين عام مجلس الوزراء، حميد الغزي، في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار "بناءً على رغبته".

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