وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني

2019/11/05 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم،اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني اندرو موريسون، يتعلق بمستجدات الأوضاع بالمنطقة والأوضاع في العراق .

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