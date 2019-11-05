الاحتجاجات في العراق: على الرغم من وزنه السياسي

2019/11/05 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تزداد حدة الاحتجاجات ضد الطبقة الحاكمة في العراق حيث يشل إضراب عام البلاد.



وسياسيا، لا تزال جميع المسارات مغلقة، وحتى الزعيم الشيعي القوي مقتدى الصدر يبدو غير قادر على حل الأزمة.

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