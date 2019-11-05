احمد حسن - جدل ماو

2019/11/05 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_حسن ترسيمة ماو في الجدل (رئيسي / ثانوي) ترسيمة صورية ومدرسية.واعطت مبرر نظري لانتهازيات (وطنية) على مدى عقود.وتبتعد بقدر كبير عن الفهم الاجتماعي العضوي / الطبقي للتناقض.كأن تخلع "مؤقتاً" صراع الطبقات من بنيته الداخلية، لتحل محله صراع الوطنيات مقترحا توحيد الطبقات التى يستغل احدها الاخرى.لا يعنى ذلك ان صراع الوطنيات غير قائم، لكنه جدليا مرتبط ببنية الصراع الطبقى ولا يمكن حله جذريا الا من خلال بنية ......

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