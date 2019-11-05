أحمد الخميسي - هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام

2019/11/05 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الخميسي أخيرا انتبهت النائبة البرلمانية غادة عجمي إلى أهمية الحفاظ على الذوق العام، وهو اكتشاف جميل حتى لو جاء متأخرا، ومن ثم تقدمت في 30 أكتوبر الحالي بمشروع قانون إلى البرلمان لتغريم كل من يخالف الذوق العام الذي جاء تعريفه لديها على أنه : " مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون".والحق أنه لا يمكن لأحد أن يتفق مع تعريف عج......

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