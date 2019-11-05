البارزاني: التظاهرات كانت عفوية بالبداية والمتظاهرون الشباب لم يشهدوا فترة حكم النظام السابق

2019/11/05 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ان عدم تنفيذ مواد الدستور، يمثل مشكلة في البلاد.

وأوضح البارزاني خلال مشاركته في ملتقى “ميري”، الخاص بإنهاء الحروب وإحلال السلام بالمنطقة، ان التظاهرات في العراق كانت عفوية في بداياتها، وطالب خلالها المحتجون من الشباب بحياة أفضل، بعد ان سئموا من الوعود السابقة، لافتا الى ان معظم هؤلاء المتظاهرين، لم يشهدوا فترة حكم النظام السابق.

وأضاف البارزاني، ان جميع المفاصل في العراق بحاجة الى التغيير، بعد ان دخلت البلاد مرحلة جديدة ومختلفة بعد أحداث التظاهرات، مبينا ان الأوضاع الراهنة سيكون لها انعكاسات كبيرة على إقليم كردستان، فيما أشار البارزاني الى ان تعامل حكومة بغداد مع الإقليم لم يكن وفق الأسس الفيدرالية.

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