نيجيرفان بارزاني يقرُّ بـ

2019/11/05 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء اللامبالاة التي كان يبديها الاقليم في السنوات السابقة ازاء الاوضاع في العاصمة الاتحادية بغداد بـ"الخطأ".

وقال بارزاني في كلمة له خلال ملتقى "ميرا" الذي عقد في اربيل "نحن ما دمنا نعيش في خارطة اسمها العراق فان اي وضع يحدث في باقي اجزائه ينعكس على اقليم كوردستان".

واضاف ان "المشكلة اننا لسنوات عدة لم يكن هناك في سيكولوجيتنا وجود لبغداد، ولم تكن مهمة بالنسبة وكيف هي الاوضاع فيها جيدة سيئة"؟، مردفا بالقول "برأيي كان هذا خطأ فبغداد وبأي شكل من الاشكال لها شرعيتها الدولية ولديها مؤسساتها، وممثلون عن الامم المتحدة، ونحن في اقليم كوردستان كنا باستمرار بحاجة الى تلك الشرعية والاستفادة منها".

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