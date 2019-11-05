العراق.. مقتل 13 متظاهراً برصاص قوات الأمن خلال 24 ساعة الماضية

2019/11/05 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أفادت الأنباء الواردة من العاصمة #بغداد، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن العراقية قتلت ما لا يقل عن 13 متظاهراً بالرصاص الحي خلال 24 ساعة الماضية، متجاوزة حالة […]

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