2019/11/05 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة التعديلات الدستورية تعلن المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/05 | 19:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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