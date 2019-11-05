يونامي: مقتل 97 شخصاً والآف الجرحى في تظاهرات العراق

2019/11/05 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق {يونامي}، عن إحصائية لضحايا التظاهرات الجارية في البلاد من الأول من تشرين الاول الجاري.

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