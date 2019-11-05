مرصد: ملثمون في مركبات حكومية اعتقلوا متظاهرين وسط بغداد

2019/11/05 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أتهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان السلطات الامنية، اليوم الثلاثاء، بشن حملة اعتقالات وسط العاصمة بغداد.

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