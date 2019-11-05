2019/11/05 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية ويحيله للبرلمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية ويحيله للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).