مجلس الوزراء يقرر إصدار حزمة إصلاحات جديدة

2019/11/05 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحضور المحافظين .

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