2019/11/05 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يصدر حزمة اصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/05 | 19:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصدر حزمة اصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصدر حزمة اصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).