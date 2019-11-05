حاولت تهريب ثروة لكن مشيتها كشفتها

2019/11/05 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أوقف عناصر من الجمارك الروسية امرأة عند الحدود الصينية وفي حذائها حوالي كيلوغرامين من الذهب، بعدما لفتت الأنظار بطريقة مشيها الغريبة، وفق ما قالت السلطات الثلاثاء.

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