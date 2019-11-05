مقررات اللجنة النيابية لتعديل الدستور في أول إجتماع لها

2019/11/05 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت اللجنة النيابية المكلفة بتقديم توصيات في تعديل الدستور نقرراتها بعد عقدها أول إجتماع لها اليوم الثلاثاء.

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