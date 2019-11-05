2019/11/05 | 19:47

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عاجل | لجنة التعديلات الدستورية: فتح موقع إلكتروني يتم من خلاله استقبال آراء كل شرائح المجتمع العراقي ومنهم الممثلون عن المتظاهرين حول رؤيتهم بشأن التعديلات

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