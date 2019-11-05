مجلس الوزراء يصدر حزمة اصلاحات جديدة

2019/11/05 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حزمة اصلاحات جديدة بناء على مطالب المتظاهرين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "عبد المهدي ترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، وقدم فيها رؤيته للخيارات المطروحة عبر مطالب المتظاهرين في كلمة، ستعرض اليوم".

وأضاف ان "مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات في مقدمتها اصدار حزمة اصلاحات جديدة تتضمن طلبات الإستجابة لطلبات المتظاهرين ، كما قرر المجلس منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خرجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018 – 2019 على ملاك الوزارة وشركاتها العامة الرابحة استثناءً من تعليمات الموازنة واستمرار الصلاحية المذكورة لعام 2020".

وبين "فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية وافق مجلس الوزراء على تخفيض الرسم الكمركي لمادة الحبيبات البلاستيكية الى حد (للمشاريع الصناعنية المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية او المشاريع المسجلة لدى اتحاد الصناعات العراقي او المسجلة على وفق ) ، وقيام الجهات التي تمنح الموافقات المذكورة انفا بتزويد وزارتي (المالية / الهيئة العامة للضرائب ، والعمل والشؤون الاجتماعية ).

وقرر المجلس الموافقة على رفع عبارة (لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان سرعة الاانجاز ودقته) من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (363 لسنة 2019) واضافتها الى الفقرة (3/ب) لتصبح بالشكل الاتي منح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التعاقد مع (1000) لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان السرعة الانجاز ودقته ، من خلال ادراج نص في مشروع قانون الموزنة العامة الانحادية للسنة المالية /2020".

وفي مجال الاستثمار وافق مجلس الوزراء على مايأتي :

1 تخويل رئيس هيئة الوطنية للاستثمار السيد(سامي الاعرجي) صلاحية التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة بشان اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة

2 قيام زارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس الهية الوطنية للاستثمار وفقا للسياقات المعتمدة .

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشان الموافقة على اعتماد ماجاء في وثيقة معايير الاسكان الحضري والريفي في العراق

الموافقة على توصية الاجتماع المشترك للجنة المراجعة والمصادقة على العقود لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والسيد محافظ بابل والهيئاة التنفيذية لمشروع مجاري بابل ولجنة التحليل ولجنة فتح العطاءات باحالة المشروع للمرحلة الاولى لمشروع مجاري الحلة الممول من القرض البرطاني الى شركة كاما وشركائها قدر تعلق الامر بالصلاحية المالية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية واحالته الى مجلس النواب.

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشان شمول قطاعات وزارة الكهرباء كتفة صلاحية تنفيذ المشاريع لمنظومة الكهرباء على الاراضي العائدة الى الجهات الحكومية بعد استحصال الموافقة المبدئية من الجهة المالكة والجهات ذات العلاقة المباشرة اصوليا وقبل اكمال اجراءات التخصيص او نقل الملكية شريطة التاكد من خلو الشواغل وعدم الدخول بالتزامات تعاقدية تتضمن تخصيص الارض او نقل ملكيتها.

كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشان تخفيض نسبة الخزينة العامة من ارباح شركة ابن الرشد العامة للسنوات السابقة بما يغطي العجز في الرواتب المصروفة.

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