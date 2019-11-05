2019/11/05 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد المهدي: التعديل الدستوري قد يذهب لانتخابات على صعيد السلطة ال

اخبار مباشرة

عبد المهدي: التعديل الدستوري قد يذهب لانتخابات على صعيد السلطة القضائية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: التعديل الدستوري قد يذهب لانتخابات على صعيد السلطة القضائية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: التعديل الدستوري قد يذهب لانتخابات على صعيد السلطة القضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).