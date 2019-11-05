الخارجية الإيرانية تدعو العراق الى اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية الأماكن الدبلوماسية

2019/11/05 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الخارجية الايرانية، السلطات العراقية الى اتخاذ الإجراءات الامنية اللازمة، لحماية المواقع الدبلوماسية الايرانية في العراق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي في تصريح، ان بلاده نقلت للجانب العراقي، مخاوفها عبر القنوات السياسية، وتأكيداتها المتعلقة بضرورة توفير الامن للاماكن الدبلوماسية والقنصلية الايرانية في العراق، في اطار المقررات والمعاهدات الدولية، على خلفية قيام متظاهرين بمهاجمة القنصلية الايرانية في كربلاء، فيما كانت الخارجية العراقية قد ادانت الحادث في وقت سابق، مشددة على ان البعثات الدبلوماسية “خط أحمر” بالنسبة لبغداد.

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