عبد المهدي: نميز بين من يخرج في مظاهرات سلمية مشروعة وبين من يسعون للتخريب

2019/11/05 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

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