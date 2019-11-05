عبد المهدي ينفي إطلاق النار على المتظاهرين ويحذر من الفراغ في السلطة {موسع}

2019/11/05 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إطلاق القوات الأمنية الناصر على المتظاهرين" محذراً من "حصول فراغ في السلطة في حال استقالة الحكومة دون إيجاد بديل مناسب".

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