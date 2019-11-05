2019/11/05 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة لإجراء تعديلات دستورية في نظام البلاد.

وقال عبد المهدي في كلمة له، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك حاجة لإجراء تعديلات دستورية لكن السؤال هو كيفية تنفيذ هذه التعديلات".

واضاف أن "الحكومة اذا استقالت واصبحت حكومة تصريف اعمال سيصبح وضعنا معلقاً، كما ان المديونية في الظروف الراهنة ستصبح اصعب بكثير".

وتابع: "لسنا متمسكين بالسلطة وكل المسؤولون مستعدون للأستقالة".

ولفت أنه "يميز بين من يخرج في مظاهرات سلمية مشروعة وبين من يسعون للتخريب، كما أنه يعرف الجهات التي تتخذ من التظاهرات درعا لها للقيام بعمليات تخريب".

وبشأن تعطيل الدوام، شدد رئيس الوزراء على أن "هناك قطاعات لا ينبغي تعطيلها مثل الصحة والتعليم".

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السفارة البريطانية في العراقي، الاثنين (5 تشرين الثاني 2019)، بياناً بشأن التظاهرات في العراق، مؤكدة أن التظاهر حق من حقوق الشعب العراقي.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن "المظاهرات السلمية هي حق من ح

بغداد اليوم-بغداد

دعت مديرية الإدارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء (05 تشرين الثاني 2019)، المفسوخة عقودهم للعودة الى الخدمة ابتداءً من اليوم العاشر من الشهر الجاري.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب الأمر الدي

بغداد اليوم- نينوى

شهدت محافظة نينوى، اليوم الاثنين (5 تشرين الثاني 2019)، انتشاراً أمنياً مكثفاً لمنع التجمعات، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات والاعتصامات في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

وذكرت مصادر محلية لـ (بغداد اليوم)، أن &qu

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي: هناك حاجة للتعديلات دستورية.. ولكن السؤال كيف سننفذ هذه التعديلات؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي: هناك حاجة للتعديلات دستورية.. ولكن السؤال كيف سننفذ هذه التعديلات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).