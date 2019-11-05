فاطمة ناعوت - 7 أرطال … من اللحم البشري!

2019/11/05 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت ==============قيمةٌ عُليا أن يخفقَ "قلبُكَ" لسنواتٍ بعد رحيلك عن الحياة.فكرةٌ شعريةٌ مدهشة أن تتنفّس رئتاك في جسدٍ آخر غير جسدك، تمجّدان صُنع الله جلَّ وتعالى في معجزاته.درجةٌ رفيعة من الإيثار والسموّ والترقّي أن يكون موتُكَ حياةً لبضعة أشخاص كانوا على وشك الموت المحقّق.شيءٌ يشبه "الشهادة".لأن الشهيدَ يفتدي بموته حياةَ آخرين.كذلك يفعل أولو العزم من المُحتضرين الُمتحضّرين الذين يوصون بأعضا......

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