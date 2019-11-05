رئاسة برلمان كوردستان تتسلم مشروع قانون

2019/11/05 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت لجنة شؤون المجتمع والدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في برلمان كوردستان اليوم الثلاثاء، برئاسة روميو هاكاري رئيس اللجنة وحضور أعضاء ومستشاري اللجنة، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون حقوق المريض وواجباته.

وفي بداية الاجتماع ناقشت اللجنة عدداً من الكتب الرسمية لبعض الجهات والمواطنين وتم الرد عليها.

وفي جانب اخر من الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون حقوق المريض وواجباته في إقليم كوردستان، وقررت اللجنة توجيه كتاب رسمي للهيئة الرئاسية للبرلمان حول المشروع.

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