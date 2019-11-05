2019/11/05 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / محمد اسماعيل

من تأليفه، يشارك الفنان باسل الشبيب، في بطولة مسلسل "1 + 1" الى جانب الفنانين قاسم الملاك وآسيا كمال وكاظم القريشي وكامل إبراهيم ومازن محمد مصطفى..



إنتاج mbc العراق..



إخراج جمال عبد جاسم.

وقال الشبيب: "المسلسل اجتماعي، عن توأمين متشابهين، يسكنان محلة واحدة، ويتفاوتان ثقافيا، سيصور بين بغداد واربيل والسليمانية" مؤكدا: "أطلقت عليه مصطلح "المليوكوميك" وهو مدرسة فنية مركّبة، أخوضها على أساس أن في الكوميديا

حياة".

وكانت ثلاثيّة "أعماق الأزقة" و"باب الشيخ" و"المدينة" التي عرضت من تلفزيون العراقية في شبكة الاعلام العراقي، آخر أعمال الفنان والسيناريست الشبيب فضلا عن مسلسل "يسكن قلبي" إخراج اكرم كامل، الذي صور ولم يرَ النور

بعد.

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