2019/11/05 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح / وكالات

بعد عرض مسلسل "سلاسل ذهب"، في شهر رمضان الماضي، تداول المتابعون معلومات تفيد بتوجه القائمين عليه لإنتاج جزء ثانٍ من المسلسل؛ لأنّ أحداث الحلقة الأخيرة انتهت بحكايات متشعّبة.وحول هذا الأمر؛ أكد مخرج العمل إياد نحّاس، أن الحديث عن الجزء الثاني ما زال مبكرًا، برغم النجاح الذي حققه "سلاسل ذهب".



في جزئه الأول، مشيرًا إلى أن إقرار جزء ثانٍ يعود إلى الشركة الجديدة حصرًا.

المسلسل يعد نوعا البيئة الشامية، يستعرض قيم الزمن الماضي، وعلى الرغم من أن العمل فقير إنتاجيًا

بحسب النقاد، غير أنّ "سلاسل ذهب" تفوّق على منافسيه بشكل واضح، وحقق صدى إيجابيًا من قبل المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالعمل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث "سلاسل ذهب" حول شخصية "مهيوب - بسام كوسا" وهو صائغ ذهب، يسعى بشكل دائم إلى جمع الأموال، من خلال النصب والاحتيال؛ فيتزوّج بنساء ثريات ويتلاعب بهن عاطفيًا، وبعد أن يسلب من كل واحدة ثروتها ينفصل عنها.هكذا يبدأ العمل باجتماع طليقتيه "ذهب – كاريس بشار" و"ذكية - ديمة بياعة" اللتين تخططان للانتقام منه واسترداد أملاكهما.

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