ماجد المصري سعيدٌ بنجاحه في {بحر»

2019/11/05 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح / وكالات

قال الفنان ماجد المصري، إنّ من بين الأدوات التي يستخدمها الفنان لإقناع الجمهور بالشخصية التي يجسّدها هو تغيير مظهره الخارجيّ من حيث شكل الملابس والمكياج، موضحًا أنّه قصد تغيير شكله في "بحر" مع إتقان طباع الشخصيّة وطريقة كلامها للوصول بشكل كبير إلى قلب وعقل الجمهور.

وأعرب عن سعادته بنجاح المسلسلين اللذين شارك فيهما "زلزال" و"بحر"، مشيرًا إلى أنّ كلّ الأعمال التي يشارك فيها قريبه من قلبه لأنّه يجسّد الشخصيات بكلّ تركيزه وقدراته الفنية حتى تخرج للناس بشكل

متميّز.

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