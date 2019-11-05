نقل تصفيات قارية من العراق الى دولة خليجية

2019/11/05 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن إسناد الاتحاد الآسيوي للعبة، استضافة مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب (أوزبكستان 2020)، لسلطنة عمان.

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