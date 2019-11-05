رسمياً.. ليفربول يخوض مباراتين في 24 ساعة!!

2019/11/05 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تأكد إقامة مباراة أستون فيلا وليفربول، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، مساء الثلاثاء، الموافق 17 ديسمبر/كانون أول المقبل، رغم اعتراض الريدز على الأمر.

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