لجنة التعديلات الدستورية تعقد اجتماعها الأول وتتخذ عددا من القرارات

2019/11/05 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة النيابية المؤقتة للتعديلات الدستورية، اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حسن الكعبي.

وقررت اللجنة إشراك لجنة الحكماء التي دعت المرجعية الدينية إلى تشكيلها في مناقشات اللجنة، لتقديم الأفكار والمقترحات حول التعديلات الدستورية، وإشراك خبراء أساتذة القانون الدستوري في الجامعات العراقية، بإعداد الصياغات اللازمة للتعديلات، فضلا عن دعوة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المختصة، بغية رفد اللجنة بالآراء والأفكار والمقترحات.

كما قررت اللجنة فتح موقع إلكتروني يتم من خلاله استقبال آراء كل شرائح المجتمع العراقي ومنهم الممثلون عن المتظاهرين حول رؤيتهم بشأن التعديلات، والاستعانة بخبرات الأمم المتحدة من خلال بعثتها في العراق، مع دعوة السلطات القضائية والتنفيذية لإرسال ممثليها للاستماع إلى وجهات نظرهم بالتعديلات الدستورية، إضافة الى المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات الدستورية المحددة.

هذا واتفق المجتمعون على استمرار اجتماعات اللجنة لإنجاز التعديلات الدستورية اللازمة بأسرع وقت ممكن، وبما ينسجم مع الحاجة الفعلية لأسس بناء الدولة.

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