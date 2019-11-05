2019/11/05 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في كلمة له بعد اجتماعه بمجلس الوزراء والمحافظين،اليوم الثلاثاء ان التظاهرات التي بدأت منذ مطلع تشرين الاول صحيحة وانها شخصت اخطاء متراكمة منذ 2003 وحتى الان .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي في كلمة له: التظاهرات التي بدأت منذ مطلع تشرين الاول صحيحة وفي الاتجاه الصحيح) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي في كلمة له: التظاهرات التي بدأت منذ مطلع تشرين الاول صحيحة وفي الاتجاه الصحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).