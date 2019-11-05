ماري بوبينز وترامب

2019/11/05 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لندن / ا ف ب

أكدت الممثلة البريطانية الشهيرة جولي أندروز- عملت مهنيا لمدة 75عاما- خلال تقديم كتاب الجزء الثاني من مذكراتها في لندن أن شخصيتها الشهيرة ماري بوبينز كانت "لتؤدب" الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سريعا" فيما لو كانت هي مربيته خلال الصغر.

وأضافت الممثلة أندروز البالغة 84 عاما ممازحة "ليتها أتيحت الفرصة لها للقيام بذلك"، في إشارة إلى شخصية المربية ذات القوى السحرية من الفيلم الموسيقي الذي أنتجته شركة "وولت ديزني" سنة 1964.

والفيلم الآخر الذي أدت بطولته واستحال من كلاسيكيات السينما هو "ساوند أوف ميوزيك" الذي صُور في مدينة سالزبورغ النمسوية وتؤدي فيه أندروز دور مربية تهتم بأبناء العائلة الكبيرة لأحد النبلاء الأرامل (كريستوفر بلامر).

وقالت أندروز "كنت أكره ذلك كنت أغني درجات موسيقية رفيعة لدرجة أنها كانت تدفع الكلاب إلى النباح"، قبل ذلك مثلت في مسارح بردوادي، وفي أحد العروض، دخل إلى غرفتها وولت ديزني وعرض عليها التمثيل في فيلم فوافقت ليكون هذا التعاون محطة رئيسية في مسيرتها التي نالت خلالها جائزة أوسكار

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