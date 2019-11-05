طهران تدعو بغداد الى حماية المقرات الدبلوماسية الايرانية

2019/11/05 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعت طهران الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز التدابير الأمنية اللازمة لحماية المقرات الدبلوماسية الإيرانية في العراق.

ودان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، حادث الاعتداء على القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء.

وقال موسوي إن "إيران نقلت للعراق مخاوفها عبر القنوات السياسية، وتأكيداتها اللازمة فيما يتعلق بضرورة توفير الأمن للأماكن الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية في العراق في إطار المقررات والمعاهدات الدولية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتعزيز التدابير للحفاظ على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في البلاد".

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