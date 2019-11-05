2019/11/05 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت رئاسة مجلس النواب موعد الجلسة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد جلسة البرلمان المقبلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد جلسة البرلمان المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).