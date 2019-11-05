الأمم المتحدة: غوتيريش مصدوم من عدد القتلى ومستوى العنف الكبير في العراق

2019/11/05 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة دو جاريك، ان الامين العام انطونيو غوتيريش "صُدم من عدد القتلى ومستوى العنف الكبير في العراق" الذي يشهد احجاجات شعبية منذ الأول من تشرين الأول الماضي.

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