2019/11/05 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_السعدي سلام عادل ..صورة غير نمطية للقيادة الشيوعية محمد السعدي { مدير مركز بيدر للثقافة والإعلاميعتبر كتاب الدكتور عبد الحسين شعبان الموسوم " سلام عادل الدال والمدلول وما يمكث وما يزول" وثيقة مهمة وتاريخية ومرجعية للحركة الشيوعية ومادة حيوية للبحث والدراسة، وقد نال اهتماماً كبيراً ومساحة واسعة من النقد والتعليق وفتح حواراً فعالاً وحيوياً حوله، خصوصاً إزاء إشكالا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد السعدي - سلام عادل .. صورة غير نمطية للقيادة الشيوعية .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد السعدي - سلام عادل .. صورة غير نمطية للقيادة الشيوعية .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).