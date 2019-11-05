قتيل قرب جسر الاحرار ومحتجون يغلقون شارعاً في بغداد

2019/11/05 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن سقوط قتيل قرب جسر الاحرار.

وقال المصدر لشفق نيوز ان المنطقة القريبة من جسر الاحرار شهدت مقتل شخص، بعد محاولة محتجين عبور الجسر مجدداً.

الى ذلك، سُمع دوي انفجار قوي من جهة الكرخ، في المنطقة المحصورة بين جسري السنك والاحرار.

من جهة أخرى، قام متظاهرون بغلق شارع النواب في منقطة حي الامين، جنوبي العاصمة بغداد.

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