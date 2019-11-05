دوي انفجار في بغداد والأمن يطلق النار على متظاهرين في كربلاء

2019/11/05 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سمع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد ليل الثلاثاء، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء رويترز نقلا عن شهود عيان.

وقالت الوكالة إن سبب الانفجار غير معروف، فيما لم يصدر على الفور أي تقرير من المسؤولين الأمنيين في المدينة.

ونقل موقع السومرية نيوز، عن مصدر أمني أن الانفجار سمع دويه قرب منطقة الكرادة وسط بغداد، وأن السلطات توجهت إلى الموقع.

ويأتي ذلك فيما تستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة، فيما ذكرت الأنباء أن قوة أمنية اعتلت مبنى مجلس محافظة كربلاء وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين لتفريقهم.

ونقل موقع السومرية عن مصدر أمني في كربلاء قوله إن عددا من المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى المحافظة مساء الثلاثاء.

وقال المصدر إن قوات الأمن ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وأن عددا منهم أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة تخللتها اشتباكات وعمليات قمع دامية من قبل قوات الأمن ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 260 شخص وإصابة المئات.

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