بيان مهم للجنة تعديل الدستور

2019/11/05 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت اللجنة المؤقتة لإجراء مقترحات التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، المضي بإنجاز التعديلات الدستورية وفق التوقيتات المحددة، مشيرةً إلى "فتح موقع إلكتروني يتم من خلاله استقبال آراء كل شرائح المجتمع العراقي، ومنهم الممثلون عن المتظاهرين حول رؤيتهم في التعديلات الدستورية".

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