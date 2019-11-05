بيان موسع لإجتماع رئاسات الاقليم مع صالح.. ورسالة كردية شديدة في تعديل الدستور

2019/11/05 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد بيان الاجتماع الموسع الذي عقدته الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان ورئيس الجمهورية والأطراف السياسية، اليوم الثلاثاء، في أربيل، على أن "أي تعديل للدستور العراقي يجب أن يحافظ على النظام الفدرالي وحقوق وحريات جميع مكونات العراق وحقوق وخصوصيات إقليم كردستان وكيانه الدستوري".

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